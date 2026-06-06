Рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одній з військових частин звання «Героїв УПА» викликало хвилю обурення в Польщі та спровокувало переговори на високому рівні. Так, до Варшави прибув керівник ОП Кирило Буданов та зустрівся з міністром національної оборони з Владиславом Косиняк-Камишом.

Про це повідомило польське видання RMF24.

Після зустрічі з керівником офісу Зеленського польський політик заявив, що Польща та Україна є партнерами у питаннях безпеки. Косиняк-Камиш наголосив: «чітко окреслив» Буданову очікування Польщі щодо рішення назвати одну з військових частин на честь УПА.

«Коли йдеться про історію, ми повинні говорити одне одному правду, бо тільки так ми можемо будувати майбутнє. Пам’ять про жертв Волині не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати», — заявив лідер очільник Міноборони Польщі.

Зауважимо, що Буданов також провів зустріч з державним секретарем Польщі Марціном Босацьким. Посадовець наголосив, що рішення Зеленського викликало «біль та обурення в польському суспільстві». Він додав, що Польща підтримує Україну від початку війни, а взаємні відносини мають будуватися на «історичній правді, повазі до жертв та відкритому діалозі».

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