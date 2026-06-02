Як повідомляло ІншеТВ, колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув орден «За заслуги», який 2022 року йому вручив президент Володимир Зеленський.

Таке рішення дипломата стало реакцією на указ про надання підрозділу Сил спеціальних операцій найменування «імені Героїв УПА».

Наразі в Польщі триває активна дискусія щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської нагороди — ордена «Білого Орла» — через це рішення.

Такий намір у суботу, 29 травня, висловив президент Польщі Кароль Навроцький.

Цікаво, що серед нагороджених орденом «Білого Орла» досі залишається і третій президент України Віктор Ющенко, який своїми указами від 12 жовтня 2007 року та 20 січня 2010 року надав звання Героя України головнокомандувачеві УПА Роману Шухевичу та ідеологу ОУН Степану Бандері, зазначає Zn.ua.

Попри засудження цих рішень українського президента, це не спонукало тодішнього лідера Польщі Леха Качинського позбавити Ющенка нагороди.

Орден «Білого Орла» є найвищою державною відзнакою Польської Республіки, але серед його кавалерів досі вистачає доволі суперечливих історичних постатей.



Жодного з них Польща нагороди не позбавляла й не позбавила дотепер.

БЕНІТО МУССОЛІНІ — Італія, орден «Білого Орла», 1923 рік.

Італійський диктатор, засновник фашистського режиму й один із головних архітекторів європейського фашизму XX століття. Він очолював Італію у 1922–1943 роках, знищив демократичні інститути, створив культ «дуче», придушив політичну опозицію та перетворив державу на авторитарну систему з мілітаристською ідеологією.



Його режим втягнув Італію в колоніальні війни, агресію проти Ефіопії та союз із нацистською Німеччиною.



У 1943 році Муссоліні був усунутий власним режимом після військових поразок Італії, а наприкінці Другої світової війни страчений італійськими партизанами.

МІКЛОШ ГОРТІ — Угорщина, орден «Білого Орла», 1929 рік.

Угорський військовий і політик, колишній адмірал Австро-Угорщини, який після Першої світової війни став регентом Угорського королівства і фактично очолював державу у 1920–1944 роках.



У роки Другої світової війни Угорщина стала союзником нацистської Німеччини, а політика режиму супроводжувалася антиєврейським законодавством і репресіями.

ФІЛІПП ПЕТЕН — Франція, орден «Білого Орла», 1922 рік.

Французький маршал, герой Першої світової війни, насамперед завдяки обороні Вердена у 1916 році.



Після поразки Франції у 1940 році Петен очолив режим Віші, який співпрацював із нацистською Німеччиною.



Після визволення Франції його судили за державну зраду, засудили до смертної кари, але вирок замінили на довічне ув’язнення.

ҐАЛЕАЦЦО ЧАНО — Італія, орден «Білого Орла», 1938 рік.

Італійський фашистський політик, дипломат і зять Беніто Муссоліні.



Він був однією з ключових фігур фашистського режиму, обіймав посаду міністра закордонних справ Італії й відігравав важливу роль у зовнішній політиці Рима напередодні та на початку Другої світової війни.



Чано був одним із символів італійського фашистського істеблішменту й учасником зближення Італії з нацистською Німеччиною.

МІГЕЛЬ ПРІМО ДЕ РІВЕРА —Іспанія, орден «Білого Орла», міжвоєнний період.

Іспанський генерал і диктатор, який після військового перевороту 1923 року встановив авторитарний режим і керував Іспанією до 1930 року.

Його політична формула спиралася на армію, монархію, націоналізм і придушення парламентської політики.

ЖЕТУЛІУ ВАРГАС — Бразилія, орден «Білого Орла», міжвоєнний період:

Бразильський диктатор, який зруйнував конституційний порядок. Керував Бразилією у 1930–1945 роках, а згодом знову був президентом у 1951–1954 роках.



Він прийшов до влади після революції 1930 року, поступово зосередив у своїх руках широкі повноваження, а 1937 року здійснив переворот і встановив авторитарний режим Estado Novo — «Нову державу».

І тільки президента України Польща тепер хоче позбавити цієї нагороди…