Туреччина планує продовжити постачання російського газу після завершення чинних контрактів у 2026 році.

Наразі між Туреччиною та Росією тривають переговори щодо продовження угод у сфері постачання природного газу, що залишається ключовим елементом економічних відносин між країнами, пише Кореспондент.

За інформацією агентства, турецька державна компанія Botas обговорює умови нових контрактів із російським Газпромом. Як зазначив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, точні обсяги та терміни майбутніх угод ще не визначені.