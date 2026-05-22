Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард піде у відставку, щоб підтримати чоловіка, який бореться з рідкісною формою раку кісток, передає Fox News у п’ятницю, 22 травня.

Габбард повідомила про відставку президента Дональда Трампа під час зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю. Її останній день в ODNI очікується 30 червня.

Fox News Digital ексклюзивно отримала її офіційний лист про відставку.

«На жаль, я мушу подати заяву про відставку, яка набуде чинності 30 червня 2026 року», – написала вона. «У мого чоловіка, Авраама, нещодавно діагностували надзвичайно рідкісну форму раку кісток».

Габбард сказала, що її чоловік «зіткнеться з серйозними викликами в найближчі тижні та місяці».

«Наразі я маю відійти від державної служби, щоб бути поруч з ним і повністю підтримувати його в цій битві», – сказала вона.

Габбард додала: «Авраам був моєю опорою протягом одинадцяти років нашого шлюбу – він непохитно стояв під час мого відрядження до Східної Африки на місії Спільних спеціальних операцій, численних політичних кампаній і тепер моєї служби в цій ролі».

«Його сила та любов підтримували мене в кожному випробуванні», – продовжила вона. «Я не можу з чистою совістю просити його вести цю боротьбу самотужки, поки я продовжую обіймати цю вимогливу та трудомістку посаду».

Габбард сказала, що вона «досягла значного прогресу в ODNI — просунувши безпрецедентну прозорість та відновивши цілісність розвідувального співтовариства», але сказала, що визнає, що «ще є важлива робота, яку потрібно виконати».

«Я повністю віддана забезпеченню плавного та ретельного переходу протягом наступних тижнів, щоб ви та ваша команда не відчували жодних збоїв у керівництві чи імпульсі», — сказала вона.

