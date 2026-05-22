Міністр енергетики України Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко заявили, що уряд працює над вирішенням питання низьких зарплат працівників Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Під час обговорення роботи Чорнобильської АЕС прозвучало звернення про те, що співробітникам раніше обіцяли зберегти рівень середньої зарплати на рівні діючих атомних станцій.

Однак наразі виплати, як зазначалося, залишаються значно нижчими і в окремих випадках відрізняються більш ніж удвічі.

У зв’язку з цим уряд попросили окремо опрацювати питання додаткового фінансування.