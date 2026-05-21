Формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко готовий до зустрічі з президентом Укрїни Володимиром Зеленським, щоб обговорити проблеми білорусько-українських відносин.

Про це повідомили ЗМІ Білорусі в четвер, 21 травня, пише Кореспондент.

“Якщо він (Зеленський – ред.) хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, будь ласка, ми відкриті для цього. У будь-якій точці – України, Білорусі – я готовий з ним зустрітися і обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, може, поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями і латійцями у нас є про що розмовляти, а з Україною нема про що”, – заявив Лукашенко під час спільних ядерних навчань Росії і Білорусі.

Білоруський диктатор стверджує, що не планує нападу на Україну.

“Що стосується його заяв (Зеленського – ред.), що Білорусь буде втягнута у війну, я щойно сказав: буде втягнута лише в одному випадку – якщо на нашу територію буде скоєна агресія. І тут уже не втягнута (ви чули з вуст президента Росії) – ми разом захищатимемо нашу батьківщину від Бреста до Владивостока, де розташовані обидві держави. Тому якщо і будемо ми втягнуті у війну, зокрема якщо це буде проти України, тільки в одному випадку – якщо вони вчинять проти нас агресію. Ми втягуватися у війну в Україні не збираємось. У цьому немає потреби. Ні цивільної, ні військової”, – резюмував Лукашенко.

В ОП відреагували на заяву Лукашенка про готовність до зустрічі із Зеленським – “Слова цього пана нічого не значать”

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що з 2022 року всім очевидно: словам Лукашенка довіряти не варто.

«Ще з 22 року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, то слідкуєм за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум звідки на нього “готовілось нападєніє”, то про що тут говорити”, — сказав Литвин.