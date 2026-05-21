Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), включно з гонореєю та сифілісом, досягли рекордного рівня в Європі.

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) повідомив, що обидві хвороби у 2024 році досягли найвищих показників за понад 10 років, пише ВВС.

Кількість випадків гонореї становила 106 331 – це зростання на 303% з 2015 року – тоді як показники сифілісу за той самий період більш ніж подвоїлися й досягли 45 557.

ECDC зазначив, що однією з причин зростання передачі інфекцій стало “поглиблення прогалин у тестуванні та профілактиці”, і закликав до термінових дій.

“Ці інфекції можуть спричиняти серйозні ускладнення, такі як хронічний біль і безпліддя, а у випадку сифілісу – проблеми з серцем або нервовою системою”, – каже Бруно Чіанчо, керівник підрозділу безпосередньо передаваних і вакцинокерованих захворювань ECDC.

Він додав, що випадки вродженого сифілісу – “коли інфекція передається безпосередньо новонародженим, що призводить до потенційно довічних ускладнень” – майже подвоїлися з 2023 до 2024 року.

“Захистити своє сексуальне здоров’я просто. Використовуйте презервативи з новими або кількома партнерами та проходьте тестування, якщо маєте симптоми”, – додає він.

Найбільшу кількість підтверджених випадків гонореї та сифілісу серед європейських країн у 2024 році мала Іспанія – 37 169 і 11 556 відповідно.

ECDC повідомив, що найбільш непропорційно ураженою групою залишаються чоловіки, які мають секс із чоловіками – саме у цій групі спостерігаютьсянайбільш різкі зростання кількості випадків гонореї та сифілісу.

Також повідомляють, що значне зростання випадків сифілісу спостерігається серед гетеросексуальних жінок репродуктивного віку.

Хоча найпоширенішою бактеріальною інфекцією загалом залишається хламідіоз, кількість його випадків з 2015 року зменшилася на 6% і становить 213 443.

Згідно зі звітом Агентства з безпеки охорони здоров’я Великої Британії, оприлюдненим у грудні, у 2024 році в Англії зафіксували 71 802 випадки гонореї та 9 535 випадків сифілісу.

Протягом тих самих 12 місяців діагностували 168 889 випадків хламідіозу.

У 2025 році у Британії запровадили вакцину проти гонореї – після того, як у 2023 році кількість випадків досягла рекордних 85 000.

Які симптоми гонореї та сифілісу

Симптоми гонореї можуть включати біль, незвичні виділення та запалення статевих органів – проте в деяких випадках симптоми відсутні.

Національна служба здоров’я Британії (NHS) зазначає, що інфекції можна уникнути завдяки правильному використанню презервативів і вакцинації.

Симптоми сифілісу включають виразки навколо статевих органів і рота, висипання на руках, випадіння волосся та симптоми, схожі на грип.

Їх часто важко помітити на початку, і вони можуть з’являтися й зникати з часом.

Як і гонореї, сифілісу можна запобігти завдяки використанню презервативів і лікувати антибіотиками.

Обидві інфекції, якщо їх не лікувати, можуть спричиняти серйозні проблеми.