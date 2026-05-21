Про це президент Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Сьогодні у Славутичі, північ нашої держави. Я спілкувався сьогодні тут із керівниками громад північних регіонів – Київської та Чернігівської областей. Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист. Саме цим і займаємось.

Це стосується і захисних споруд – фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, – на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області.

У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій – звідти може бути загроза, – і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам’ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно.



Хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки – є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону – 800 кілометрів, НПЗ у Сизрані, ураження підтверджене. Дякую і Службі безпеки України – Центр спецоперацій «А». Важлива була відповідь окупанту на території нашої Херсонщини. Дякую, хлопці! Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалося відчуття, що цю війну треба завершувати. Завтра в нас буде змістовний дипломатичний день – у мене запланована комунікація з партнерами – Е3. Будемо говорити якраз про те, щоб наш спільний тиск і спільна дипломатична робота реально вплинули на ситуацію.



І ще про місцеві справи тут – і в Київській області, і на Чернігівщині. Прем’єр-міністр та інші урядовці брали сьогодні участь у спілкуванні з головами громад. Питання дуже зрозумілі, змістовні, практичні. Місцеві дороги – детально говорили. Це логістика нашого захисту, логістика евакуації поранених. За червень найбільші питання по дорогах таких мають бути вирішені. Пряма відповідальність уряду, обласної влади, а там, де є обстріли, – відповідних військових та спеціальних служб. Я хочу подякувати усім, хто залучений до цієї роботи, і дуже важливо, щоб громади відчули, що їхні інтереси забезпечені.



Багато питань від громад, які межують із Білоруссю. І, звісно, треба дуже сильно посилити ППО – саме так, як сказали люди. Міністр оборони України знає цей пріоритет – має бути розподіл додаткового обладнання, він буде. Є ця спроможність. Очікую доповідь за результатами. Фінансування для всіх наших оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є. Якщо є питання, актуальні, питання техніки, ресурсу й громади можуть самі виконати те, що необхідно, уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти.

Енергетика – всіх об’єднує виклик, і плани стійкості, які є для регіонів, мають бути виконані повністю для кожної області, для всіх громад. Час має значення. Дякую всім, хто залучений, за оперативність, і дякую бізнесу, який допомагає. Дякую кожному, хто дбає про громаду й про Україну, як про самого себе. Дякую, Славутич! Дякую всім керівникам громад, хто з людьми – по-справжньому. Обов’язково захистимо нашу державу, захистимо Україну і нашу незалежність.