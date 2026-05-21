Погрози Росії країнам Балтії є неприпустимими, і Європа відреагує на них єдино та рішуче.

Про це заявила в середу голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише LSM.lv.

«Публічні погрози Росії країнам Балтії є абсолютно неприпустимими», — написала Ляєн на платформі X.

«Щоб не було жодних сумнівів. Загроза одній державі-члену — це загроза всьому нашому союзу», — наголосила голова Єврокомісії.

Вона зазначила, що «Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за дрони, які загрожують життю та безпеці людей на нашому східному фланзі».

«Європа відреагує єдино та рішуче. Ми продовжимо зміцнювати безпеку нашого східного флангу сильною колективною обороною та готовністю на всіх рівнях», — додала Ляєн.

Своєю чергою, голова Європейського парламенту (ЄП) Роберта Мецола висловила солідарність із країнами Балтії.

«Ми повністю солідарні з усіма людьми в Литві, Латвії, Естонії та на нашому східному фланзі, яким загрожує ворожа активність дронів, пов’язана з Росією та Білоруссю», — написала Мецола в X.

«У такі моменти Європа має продовжувати інвестувати в безпеку, щоб забезпечити стабільність, свободу та мир», — додала вона.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав сміхотворним твердження російської Служби зовнішньої розвідки про те, що Україна готує удари по Росії з території країн Балтії і що до Латвії прибули українські солдати.

«Це твердження Росії є абсолютно сміхотворним, і Росія це знає», — сказав Рютте журналістам у Брюсселі.

Як повідомлялося, останнім часом у повітряний простір країн Балтії залітають дрони, які часто є українськими дронами, запущеними по цілях у Росії, але курс яких Росія змінює за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, спрямовуючи їх на країни Балтії.

Служба зовнішньої розвідки Росії цього тижня поширила неправдиві твердження про те, що Україна нібито готує удари по тилових регіонах Росії з території країн Балтії і що до Латвії вже нібито відправлено українських солдатів.

