Президент України Володимир Зеленський своїм указом дозволив провести парад перемоги у Москві.

Про це повідомляється в Указі, опублікованому на офіційному сайті Президента.

“УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №374/2026

Про проведення параду в м.Москві

Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю:

1. Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація).

На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння.

Квадрат Красної площі:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538

2. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

8 травня 2026 року”