Міністр війни США Піт Хегсет повідомив про початок масштабного процесу розсекречення даних, пов’язаних із непізнаними аномальними явищами.

У Сполучених Штатах стартувала процедура пошуку, аналізу та поступового оприлюднення урядових матеріалів, пов’язаних із непізнаними літаючими об’єктами та аномальними явищами.

Процес відбувається під контролем Міністерства війни США за участю Офісу директора національної розвідки.

Йдеться про масштабну роботу, що охоплює десятки мільйонів документів, накопичених за десятиліття.

Багато з них існують тільки в паперовому вигляді і потребують детальної перевірки перед публікацією.

Відомства повідомили, що розсекречення відбуватиметься поетапно. Нові матеріали планують публікувати регулярно, у міру їх виявлення і зняття грифів секретності.

Таким чином, процес може розтягнутися на тривалий час через обсяг архівів і необхідність міжвідомчої координації.

За офіційними даними, у матеріалах, що розсекречуються, містяться так звані “недозволені випадки” спостережень, щодо яких державні структури поки що не можуть дати остаточного пояснення.

Причиною цього називають брак даних і необхідність додаткового аналізу.

При цьому влада допускає участь експертів із приватного сектору для вивчення окремих матеріалів та інтерпретації інформації.

У Міністерстві війни підкреслюють, що публікація архівів є частиною політики прозорості.

Відомство заявляє про намір надавати суспільству доступ до інформації, яка раніше була засекречена, і поступово розкривати результати роботи державних структур у цій сфері.