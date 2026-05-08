Європейський Союз у перші чотири місяці 2026 року закупив рекордний обсяг зрідженого природного газу з російського проєкту Ямал СПГ на тлі війни з Іраном та скорочення альтернативних постачань. Про це свідчить аналіз даних про судноплавство, оприлюднений організацією Urgewald, передає Кореспондент.

За період із січня по квітень ЄС отримав 91 вантаж із проєкту Ямал СПГ, що становить 6,69 млн тонн. Це найвищий показник за аналогічний період із моменту запуску проєкту у 2017 році.

Вартість закупленого газу оцінюється приблизно у €3,88 млрд.

За даними аналізу, попит на російські енергоресурси зріс на тлі війни з Іраном і обмеження постачань через Ормузьку протоку, яка традиційно забезпечує близько п’ятої частини світових потоків зрідженого газу.

За даними Urgewald, ЄС забезпечив 98% усіх постачань із Ямал СПГ у зазначений період. Протягом трьох місяців усі вантажі проєкту, що дісталися кінцевих пунктів призначення, були спрямовані до Європи.

Китай, який Росія розглядає як альтернативний ринок збуту, отримав лише два вантажі у першому кварталі та жодного у лютому й березні.

Постачання проєкту залежать від спеціалізованих криголамних танкерів класу Arc7 та європейських портів для швидкої обробки вантажів. Найбільшим пунктом прийому став термінал у бельгійському Зебрюгге, який прийняв 25 вантажів за чотири місяці.