Роберт Фіцо, ймовірно, везе на парад 9 травня до Москви послання від Володимира Зеленського. Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованец під час засідання європейського комітету парламенту.

«Так само він може отримати цінну інформацію від російського президента про те, як той бачить спроби завершення війни. Я думаю, що зараз необхідно спілкуватися з усіма сторонами. ЄС та європейським політикам має бути важливо бути за столом переговорів, де буде укладено мирну угоду», — сказав Хованец.

За його словами, дедалі більше політичних лідерів, зокрема із Західної Європи, починають просувати думку про необхідність обговорення теми війни безпосередньо з путіним.

Відомо, що Фіцо полетить до Москви на 9 травня з величезним гаком. Пролетіти йому доведеться через повітряний простір чотирьох країн: Чехії, Німеччини, Швеції та Фінляндії. Такий шлях займе близько 3,5-4 годин.

Раніше країни Балтії та Польщі відмовилися пускати словацького прем’єра до Росії.

Роберт Фіцо – єдиний європейський політик, якого Путін запросив на святкування 9 травня. При цьому у військовому параді він участі не братиме, про що Фіцо повідомив після зустрічі із Зеленським, яка відбулася в Єревані.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Фіцо після розмови із Зеленським заявив, що мирна угода з рф неможлива без згоди України