Народний депутат Олексій Леонов став власником нового 200-метрового будинку в курортній частині Одеській області, який, відповідно до декларації народного обранця, дістався йому за ціною, що майже втричі нижча за ринкову. Журналістам вдалося дізнатися і реальну вартість нерухомості, і отримати візуалізацію проєкту. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Леонов – нардеп від “Слуги народу”, який входить у комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. У січні 2026 року він став власником нового будинку в селищі Таїрове, в 40 хвилинах від Одеси. У декларації нардепа помешкання оцінене в трохи більше, ніж 3 мільйони гривень. Майже таку ж суму Леонов раніше отримав від продажу своєї частини старішої нерухомості після розлучення з дружиною.

Журналісти Bihus.Infо знайшли забудовника, у якого нардеп купував новий будинок і під виглядом покупців поцікавилися схожими проєктами. Менеджерка компанії надіслала журналістам візуалізацію, максимально схожу на будинок Леонова. Він, як виявилося, коштує щонайменше 150 000 доларів. Ще приблизно 20 000 доларів треба викласти за ділянку і ще в десять тисяч обійдеться басейн, який також є на території будинку народного депутата. Відтак, вартість такої нерухомості сягає 180 тисяч доларів, що у 2,5 рази більше, ніж декларує Леонов. За таких умов народному депутату, найімовірніше, не вистачило б задекларованих доходів та заощаджень на таке оновлення житла.

Сам же народний депутат пояснив журналістам, що попри площу у майже 200 квадратних метрів, житлової площі в будинку менше – близько 130 квадратів, решту ж займає підвал. Ба більше, за словами нардепа, низька ціна пов’язана з тим, що “ділянка знаходиться у самому кінці селища біля поля”.

Нагадаємо, нардеп Ігор Негулевський, який наприкінці 2025-го отримав підозру від НАБУ та САП у справі про оплату депутатських голосувань “конвертами”, незадовго до цього переїхав у величезний 800-метровий маєток в найдорожчій частині Козина. Нардеп стверджує, що орендує його з величезним дисконтом, але журналісти знайшли реальну вартість маєтку і показали його зсередини.