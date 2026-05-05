У Манамі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Королівства Бахрейн Його Величністю Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Це перший візит Володимира Зеленського до Бахрейну та водночас перша зустріч лідерів України та Бахрейну з 2003 року.

Про це повідомили в Офісі Президента України, передає Інше ТВ.

Під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, ключові виклики й безпекові можливості. Зокрема, ішлося про удари з Ірану по Бахрейну та інших країнах і ситуацію щодо Ормузької протоки.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію в Україні, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру й контакти з лідерами країн-партнерів. Україна готова до проведення переговорів у тристоронньому форматі.

Окрема увага – співпраці у сфері безпеки та оборони. Президент наголосив, що наша країна майже щодня під такими ж терористичними ударами, і українці мають відповідний досвід повномасштабного захисту.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися з Бахрейном безпековою експертизою і допомагати посилювати захист життя. Президент запропонував укласти Drone Deal і масштабувати співпрацю з Бахрейном. Лідери домовилися, що команди опрацюють деталі.

Окрема увага – розвитку двосторонніх економічних відносин і партнерству у сфері аграрного виробництва. Обговорили також відкриття посольств в Україні й Бахрейні та можливе запровадження безвізового режиму між двома країнами.

