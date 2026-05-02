Чехія не забороняла прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо використовувати свій повітряний простір для перельоту до москви. Про це повідомляє Novinky.cz, передає УНН.

Раніше російське видання поширило інформацію, що нібито Чехія разом із Польщею закрили повітряний простір для літака словацького прем’єра. Утім у чеському МЗС цю заяву спростували.

Словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл на переліт, і він був виданий без зволікань. Твердження про “заборону” є неправдивими – заявив речник чеської дипломатії Адам Чержго.

Водночас низка інших європейських країн дійсно відмовилися надавати свій повітряний простір для такого перельоту. Зокрема, це Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив, що необхідно й надалі політично та економічно ізолювати росію та посилювати тиск на неї.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував балтійським країнам за таку позицію та закликав інші держави наслідувати цей приклад.

Наразі невідомо, яким маршрутом Роберт Фіцо вирушить до москви – за даними ЗМІ, він навіть розглядає можливість поїздки автомобілем.