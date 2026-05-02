Вдень 2 травня до поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що у середмісті Вознесенська по супермаркету ходить чоловік із рушницею у руках та нібито його поведінка викликає занепокоєння.

Як пише Поліція Миколаївської області, співробітники Вознесенського районного управління поліції, які оперативно прибули на місце події, з’ясували, що в руках у чоловіка – іграшка у вигляді старовинної рушниці, яка життю та здоров’ю не загрожує.

У ході спілкування чоловік пояснив, що придбав іграшку на подарунок. Намірів вчиняти протиправні дії не мав.