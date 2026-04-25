Глава МЗС України Андрій Сибіга подякував низці конгресменів за представлення двопартійного законопроєкта, покликаного протидіяти російській війні проти релігійних свобод.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє “Європейська правда”.

Міністр наголосив, що ухвалення такого закону є давно назрілою необхідністю.

“Росія має понести відповідальність за свої систематичні напади на релігійну свободу. На тимчасово окупованих територіях України Росія переслідує та вбиває духовенство, руйнує церкви, забороняє цілі релігійні громади та використовує релігію як зброю для насадження страху та контролю”, – зауважив Сибіга.

Законопроєкт під назвою “Про протидію війні Росії проти віри” представили республіканці Джо Вілсон, Браян Фіцпатрік і Дон Бейкон та демократи Стів Коен, Марсі Каптур і Майк Квіглі. Супутній законопроєкт був поданий до Сенату сенаторами республіканцем Джоном Кеннеді та демократом Шелдоном Вайтгаусом.

Цей двопартійний законопроєкт вимагає від держсекретаря та міністра оборони спільно звітувати про дії Росії, спрямовані на переслідування, придушення та порушення релігійних свобод віруючих спільнот в Україні та на окупованих Росією територіях.

Він також зобов’язує президента накласти санкції на іноземних громадян, які, якщо було встановлено, брали участь у цих діях.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році було пошкоджено або зруйновано понад 600 церков, синагог, мечетей та інших релігійних об’єктів, а також загинуло понад 50 українських священнослужителів. Протестантські, католицькі, кримськотатарські та православні християнські громади, які не підпорядковуються Російській православній церкві, зазнали рейдів, примусової перереєстрації та кримінального переслідування.

Російська православна церква на чолі з патріархом Кирилом публічно назвала вторгнення “священною війною”, надавши ідеологічне виправдання систематичним релігійним репресіям на окупованих територіях.

Як повідомляло Інше ТВ, До Конгресу США внесли резолюцію про імпічмент Трампа – обвинувачення складається з 13 пунктів