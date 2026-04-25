Внаслідок ворожої атаки на маршрутний автобус у Запорізькому районі є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Інше ТВ.

«Ворожий дрон ударив по цивільний маршрутці у с. Юрківка. Мікроавтобус пошкоджений, одна людина загинула, ще четверо було поранено. Цинічні удари по цивільних щоразу підтверджують: #russiaisaterroriststate», – зазначив Федоров.

