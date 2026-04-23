Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про це під час візиту до Києва та зустрічі з українським колегою.

Постачання техніки та 155-мм боєприпасів розпочнеться вже у травні. Бронемашини планують передати, зокрема, для потреб прикордонників.

Роблес зазначила, що така допомога є свідченням підтримки України та відданості Іспанії принципам свободи й безпеки.

Також вона повідомила, що кількість українських військових, які пройшли навчання в Іспанії, невдовзі перевищить 9 тисяч осіб.

