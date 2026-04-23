22 квітня на території Миколаївщини зареєстровано чотири пожежі. Три з них виникли в житловому секторі:

у м. Миколаєві горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння;

у м. Первомайську виникло займання електропроводки в підсобному приміщенні на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Загоряння на незначній площі ліквідували мешканці до прибуття підрозділу ДСНС;

у м. Південноукраїнську вогнеборці загасили незначне займання в коридорі двокімнатної квартири на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Ще один епізод — пожежа автомобіля у м. Снігурівці, яку ліквідували вогнеборці.

Загалом від ДСНС до ліквідації пожеж за добу залучалися 20 співробітників та 5 одиниць спецтехніки.