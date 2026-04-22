У російського пропагандиста, відомого своєю неадекватністю, весняне загострення, але цього разу воно не залишається без відповіді. Спочатку він обізвав шалавою російську блогерку Вікторію Боню і отримав хвилю гніву від російських споживачів свого лайна, а потім вирішив розширити географію розливу випорожнень і вивезти їх знову на міжнародний рівень.

В одному з ефірів тривалістю близько хвилини Соловйов, італійською і російською нецензурно висловлювався на адресу Мелоні, назвавши її «сертифікованою ідіоткою», «puta», та іншими образливими словами. «Мелоні — фашистська тварина, яка зрадила своїх виборців, адже вона йшла на вибори з абсолютно іншими гаслами. Зрада — це її друге ім’я: вона також зрадила президента США Дональда Трампа, якому раніше присягала на вірність».

Мелоні відповіла.

“Запопадливий пропагандист режиму за своєю природою не може повчати ні послідовності, ні свободи. Але ця пародія точно не змусить нас змінити курс. Ми, на відміну від інших, не маємо ниточок, не маємо господарів і не виконуємо чужих наказів. Наш орієнтир залишається незмінним: інтерес Італії. І ми й надалі будемо йти цим шляхом з гордістю, на зло пропагандистам будь-яких широт”, – написала Мелоні.

Італія викликала російського посла Алєксєя Парамонова, щоб висловити протест через хамство пропагандиста. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловив солідарність і підтримку Мелоні.

«Я викликав російського посла до Міністерства закордонних справ, щоб висловити офіційний протест після надзвичайно серйозних і образливих заяв, зроблених ведучим Владіміром Соловйовим на російському телебаченні», — написав Таяні у соцмережі X.

Президент Італії Серджо Маттарелла також підтримав Мелоні та висловив обурення вульгарними висловлюваннями Соловйова.

Посол Росії в Італії Олексій Парамонов висловився щодо виклику до Міністерства закордонних справ Італії. Коментар Парамонова оприлюднило МЗС Росії в Telegram-каналі у середу, 22 квітня. “Італійські дипломати вкотре “влучили в штангу” з моїм викликом до МЗС у зв’язку з нібито нападками з Москви”, – Парамонов заявив, що висловлювання Соловйова не мають зв’язку з позицією російської влади, наголошуючи, що це була суто “особиста думка” журналіста. Дипломат зазначив, що Москва не робила жодних образливих заяв щодо Італії чи її уряду, а відповідальність за роздмухування скандалу поклав на “антиросійські сили” в Італії, які, за його словами, діють у зв’язці з Україною.