Про це йдеться у матеріалі видання Kyiv Post.

Національний банк став «досвідченим» в умовах війни

Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер похвалив НБУ за боротьбу з інфляцією в умовах війни, назвавши його роботу «хорошою», хоча банк стикався з набагато серйознішими та частішими шоками пропозиції, ніж будь-який інший центральний банк у своїй групі.

Утримання інфляції під контролем у рамках програми МВФ виявилося набагато складнішим завданням для НБУ, ніж для центральних банків інших країн, з огляду на постійний потік короткострокових шоків пропозиції, які неодноразово штовхають ціни вгору.

Проте НБУ «став дуже досвідченим у роботі в таких умовах», — сказав Каммер, відповідаючи на запитання Kyiv Post:

«[НБУ] стикається з великою кількістю негативних короткострокових шоків пропозиції, які раптово впливають на інфляцію. Вони зробили неймовірно хорошу роботу, утримуючи інфляцію під контролем за таких обставин», — відповів Каммер.

Вони вживають заходів щодо процентних ставок [коригують процентну ставку], коли це необхідно, щоб запобігти ефектам другого раунду та уникнути розхитування інфляційних очікувань.

Підсумок: неймовірно складно, набагато більше шоків, але вони добре справляються з цим. І вони стали дуже вправними у роботі в таких умовах».