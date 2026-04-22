Трамп застряг у Ірані, він погрожував бомбити країну з новою силою, якщо вони не підуть на мирну угоду, вони не пішли, відмовилися від переговорів і Трамп…продовжив перемир’я, хоч Іран про це не просив. І що Трамп? Трамп воює з пресою, звинувачуючи медіа у всіх своїх негараздах.

THE WALL STREET JOURNAL ВТРАТИВ СВІЙ ШЛЯХ!

Якийсь ІДІОТ із редколегії The Wall Street Journal на ім’я Елліот Кауфман щойно написав редакційну статтю під назвою «Іранці вважають Трампа лохом». Серйозно?! За 47 років вони вбивали наших людей і багатьох інших, користувалися з кожного президента, крім мене — а що я їм дав? Країну в руїнах!

Їхній весь військово-морський флот лежить на дні моря, їхні Військово-повітряні сили знищені, їхні протиповітряні системи та радари стерті в порох, їхні ядерні лабораторії та склади повністю ЗНИЩЕНІ пізно ввечері одного темного червневого дня нашими чудовими бомбардувальниками B-2. Їхні лідери МЕРТВІ, включно з генералом Сулеймані — їхнім злим генієм, який знищив життя стільком людям своїми улюбленими бомбами на узбіччях доріг.

Ормузька протока БЛОКОВАНА і повністю контролюється США, жодним кораблям не дозволяється заходити в іранські порти. Кажуть, що вони втрачають через це 500 мільйонів доларів на день. Їхня країна — це економічна катастрофа, що тримається на волосині.

Барак Хусейн Обама дав їм 1,7 мільярда доларів «зеленими» готівкою, доставленими літаком Boeing 757 їхнім лідерам, і ще сотні мільярдів доларів, щоб допомогти їм на шляху до ядерної бомби. Інші президенти нічого не робили, щоб їх зупинити — це ГАНЬБА для посади Президента!

Але попри все це, у мене в редколегії The Wall Street Journal сидить МОРОН, який пише, що мене «взяли за лоха». Іран точно так не вважає! І ніхто інший теж. Гадаю, Руперт Мердок сказав йому написати саме так, бо The Wall Street Journal втратив свій шлях, його більше не обов’язково читати — це просто ще одна провальна політична «ГАНЧІРКА»!

Президент ДОНальд Дж. Трамп.