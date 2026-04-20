У США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа впав до нового мінімуму. Про це повідомляє Кореспондент.

За даними опитування, проведеного з 30 березня по 13 квітня, лише 37% дорослих схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. При цьому половина опитаних зараз категорично не схвалює діяльність американського лідера, а 63% опитаних висловлюють незгоду його діям.

За словами аналітиків, рейтинг підтримки президента США падає на тлі зростання стурбованості американців щодо війни з Іраном та зростання витрат.