Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківщини звернулися до суду про стягнення з ДП Ліси України майже 387 мільйонів гривень. Це рекордна сума збитків за незаконну рубку дерев, виявлена в межах одного кримінального провадження та заявлена до держпідприємства. Про це 20 квітня повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Кореспондент.

Зазначається, що масштабне нищення заповідних лісів організували посадові особи ДП Кутське лісове господарство (нині – філія Карпатський лісовий офіс ДСГП Ліси України). Масова незаконна заготівля деревини тривала протягом 2022 року на території Яблунівського та Березівського лісництв. “Під сокиру” потрапили цінні лісові масиви, розташовані в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду НПП Гуцульщина.

Оскільки ці землі мають статус природно-заповідного фонду, будь-які рубки на них суворо регламентовані та потребують спеціальних погоджень, яких підприємство не мало.

Для легалізації злочинної схеми видавалися лісорубні квитки без затверджених профільним міністерством лімітів, дозволу Управління екології Івано-Франківської ОДА та рішення науково-технічної ради нацпарку. Дерева знищували під виглядом “санітарного оздоровлення”, а в документах рубки маркували як “прохідні” або “переформування”.

Загалом упродовж дев’яти місяців (з квітня по грудень) 2022 року на підставі фіктивних документів було незаконно зрубано понад 9 тисяч дерев на площі понад 108 гектарів. Сума завданих державі збитків становить 386 813 845 гривень.

“У цьому випадку ми маємо справу не просто з порушенням правил лісокористування, а із системним і цілеспрямованим нищенням об’єктів природно-заповідного фонду задля наживи. Оскільки збитки завдано внаслідок протиправних дій посадовців лісгоспу, відшкодовувати їх має саме підприємство. В 22-му році ДП Кутське лісове господарство офіційно припинило існування, ставши однією із філій ДП Ліси України. Тому позови пред’явлено до правонаступника. Ми добиватимемося в суді відшкодування повної суми завданих збитків. Так, сума рекордна і, мабуть, найбільша за всю історію існування ДП Ліси України. Але ми сподіваємося, що це змусить підприємство надалі більш прискіпливо ставитися до того, що відбувається у них на рівні лісництв і самим знешкоджувати такі злочинні схеми. Бо красти ліс стане просто економічно небезпечно для самого підприємства”, – зазначив перший заступник прокурора Івано-Франківської області Євгеній Карабін.

Наразі Господарський суд Івано-Франківської області вже відкрив провадження про стягнення з ДП Ліси України збитків. Обвинувальні акти скеровані до суду для розгляду.