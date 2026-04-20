У парку «Ліски» в Миколаєві зафіксовано витік із колодязів, відібрано проби води, хоча запах надто красномовний.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, у межах розгляду звернення громадянина щодо можливого потрапляння стічних вод до озера та засмічення прилеглої території в парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва «Ліски» проведено комісійне обстеження.

До роботи долучилися представники Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, КП «ЕЛУ АВТОДОРІГ», адміністрації Заводського району, Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, МКП «Миколаївводоканал», КП ММР «Миколаївські парки», а також представники громадських організацій.

Під час обстеження за координатами 46.948193, 31.950617 виявлено колодязі, з яких відбувається витік невідомої речовини з характерним запахом стічно-фекальних вод. Для встановлення характеру забруднення відібрано проби води.

Відео екоінспекції. Результати лабораторних досліджень дозволять визначити подальші кроки реагування.