Правляча Ліберальна партія Канади проголосувала за скасування віз для українців, які планують короткострокові поїздки. Відповідно до ухваленої резолюції, громадяни України зможуть відвідувати країну на термін до 90 днів без оформлення стандартної візи відвідувача.

Про це йдеться у підсумковому документі партійного з’їзду, який проходив у Монреалі, пише «Апостроф».

Згідно з текстом резолюції, партія закликає уряд змінити правила в’їзду відповідно до політики європейських партнерів.

“Ліберальна партія Канади закликає уряд Канади скасувати вимогу наявності візи відвідувача для громадян України, які подорожують до Канади на короткий термін (90 днів протягом шести місяців)”, – зазначено у документі.

Замість звичайних віз українців пропонують зобов’язати отримувати електронну візу. Така система вже діє для громадян країн Європейського Союзу. Автори документа наголошують, що “цей підхід підтверджує лідерство Канади та моральне зобовʼязання підтримувати України й демократичні цінності”.

З’їзд Ліберальної партії, яка наразі формує уряд Канади, завершився у неділю. Попри те, що партія підтримувала безвізовий режим для України ще у 2016 році, він досі не був запроваджений офіційно.

Як повідомляло Інше ТВ, Українці в Канаді, Великій Британії та США зможуть отримувати паспорти через мережу VFS