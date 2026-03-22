Українці у Великій Британії, Канаді та США вже найближчим часом зможуть отримувати паспорти, оформлені в посольствах та консульствах України, через популярну мережу візових і паспортних сервісів VFS Global. Це скоротить час отримання послуги та позбавить потреби у додаткових поїздках до дипустанов.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

“Продовжуємо системно модернізувати консульські послуги для українців за кордоном, робити їх зручнішими й доступнішими. Це моя принципова позиція та доручення Департаменту консульської служби МЗС”, – зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У співпраці з компанією VFS Global Міністерство закордонних справ завершило підготовку до запуску експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів, оформлених в українських дипломатичних установах.

Найближчим часом українці у США, Канаді та Великій Британії зможуть отримувати виготовлені паспорти не лише в дипломатичних установах, а й у 35 сервісних центрах VFS Global, без необхідності повторно їхати до посольства чи консульства. Це означає менше поїздок, менше черг і значно більше зручності.

Такий крок особливо важливий в умовах триваючої російської агресії, коли мільйони громадян перебувають за кордоном і потребують швидких та ефективних сервісів.

Безпека документів та належна ідентифікація особи залишаються є пріоритетом. Отримання паспорта відбуватиметься виключно після процедури верифікації, що гарантує захист персональних даних і унеможливлює зловживання.

МЗС реалізує цей проєкт у межах цифровізації консульських послуг, зокрема розвитку системи “е-Консул”, і буде надалі розширювати подібні сервіси.

Вже з наступного тижня цей проєкт запускається в пілотному режимі – громадяни, які подають заявки на оформлення паспортів в закордонних дипломатичних установах України у Великій Британії, Канаді та США, матимуть змогу обрати опцію видачі виготовленого документа в центрах VFS. Детальна інформація невдовзі буде опублікована на сторінках посольств і консульств.

“Далі ведемо роботу, щоб українці в усьому світі мали доступ до сучасних, зручних і орієнтованих на людину державних сервісів, де б вони не перебували. З використанням як міжнародних паспортних і візових, так і національних поштових сервісів. Це про повагу держави, збереження звʼязків і єдності нашого народу, турботу та захист наших громадян”, – підкреслив Андрій Сибіга.