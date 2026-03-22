У Чернігові в супермаркеті АТБ по вулиці Льотній попередню вибухнув невідомий предмет. Травмовано чотири людини, їх доставили до лікарні, — повідомив начальник міської військової адміністрація Дмитро Брижинський.
У Національній поліції інформацію підтвердили:
“За попередньою інформацією, внаслідок вибуху в одному з супермаркетів міста травмовано четверо громадян.
22 березня до поліції надійшло повідомлення про вибух в приміщенні одного з супермаркетів міста.
На місці працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події”.