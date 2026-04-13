У січні – березні 2026 року підрозділом податкового аудиту Головного управління ДПС у Миколаївській області проведено 194 документальних та фактичних перевірки.

За результатами перевірок до бюджету донараховано грошових зобов’язань у сумі 169,8 млн грн, узгоджено грошових зобов’язань за актами поточного та минулих років на 153 млн грн, сплачено (погашено) донарахованих сум – 12,1 млн гривень.

З метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету за результатами перевірок зменшена сума ПДВ, заявлена до відшкодування з бюджету, на суму 18 тис. грн та зменшено суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, у розмірі 31,9 млн гривень.

Слід зазначити, ДПС Миколаївщини при організації та здійсненні контрольно-перевірочних заходів, перевіряє лише тих суб’єктів господарювання, у діяльності яких існують ризики порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Звертаємо увагу, що податковий контроль податкова служба здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Дякуємо сумлінним суб’єктам господарювання за усвідомлення важливості своєчасної сплати усіх належних сум податків та зборів до бюджету, адже наразі під час війни для країни важлива кожна додатково сплачена в бюджет гривня.