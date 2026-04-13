Естонія не затримуватиме російські судна так званого «тіньового флоту» в Балтійському морі, оскільки вважає такий крок надто небезпечним з погляду можливої військової відповіді Москви.

Про це пише Reuters з посиланням на коментар командувача ВМС Естонії Іво Варка, передає «Патріот Донбасу».

За його словами, після інциденту 2025 року, коли під час спроби перевірити танкер російський винищувач порушив повітряний простір НАТО і супроводив судно у російські води, Таллінн зробив ставку на стриманість. Відтоді Росія підтримує постійне патрулювання у Фінській затоці та посилила військову присутність уздовж маршрутів експорту нафти.

Естонська сторона готова втручатися лише у випадках неминучої загрози, зокрема пошкодження підводної інфраструктури або ризику розливу нафти. На тлі цього Британія, Франція, Бельгія та Швеція, навпаки, активізували затримання старих танкерів, які Захід вважає частиною російської схеми обходу санкцій.

Reuters також повідомляє, що біля рейду Вайндлоо журналісти зафіксували російський корвет поруч із групою танкерів, які очікують на завантаження. Їхня кількість зросла до 30-40 суден після збоїв у роботі балтійських нафтових портів Росії через удари українських дронів.

