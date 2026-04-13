Китай на тлі візиту лідерки опозиційної партії Тайваню “Гоміньдан” Чен Лі-вун знову вимагає від острова політичних зобов’язань щодо відмови від незалежності.

Тоді Пекін може вдатися до економічних поступок, повідомляє державна китайська інформагенція Xinhua у неділю, 12 квітня, пише DW.

У неділю Китай оголосив пакет з десяти заходів, спрямованих на активізацію співпраці з Тайванем. Серед іншого, можуть бути спрощені умови в’їзду з Тайваню, а також збільшена кількість авіасполучень з островом. Тайванські телесеріали зі, як йдеться у повідомленні, “здоровим контентом” також будуть дозволені до показу у КНР.

Голова партії “Гоміньдан” Чен Лі-вун стала першою очільницею опозиції Тайваню, яка відвідала Китай за останні десять років. Через це вона наразилася на критику на Тайвані з боку тих, хто звинувачує її в надмірній пропекінській орієнтації, пише AFP.

Під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 10 квітня Чен Лі-вун розповіла про своє прагнення до миру та примирення. Сі, своєю чергою, заявив, що “загальна тенденція зближення, поступового зближення та об’єднання співвітчизників по обидва боки протоки не зміниться”.

Китай припинив контакти з Тайванем на високому рівні після перемоги на президентських виборах 2016 року Цай Інвень від Демократичної прогресивної партії. Цай Інвень також розкритикувала поїздку Чен Лі-вун до Китаю, звинувативши її у “покірності” Пекіну.

