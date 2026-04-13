12-го та в ніч проти 13-го квітня на території Миколаївщини зареєстровано вісім пожеж.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, на одній із них врятовано чоловіка 1956 р. н. Пожежа сталася на території садового товариства «Бузьке» с. Бузьке Південноукраїнської громади Вознесенського району — горів дачний будинок. Під час розвідки в приміщенні виявлено чоловіка, якого вогнеборці вивели на свіже повітря. Від госпіталізації він відмовився. Пожежу рятувальники загасили на площі 30 кв. м.

У житловому секторі вчора виникли ще три епізоди:

у с. Новолазарівка Казанківської громади Баштанського району горіла літня кухня на території приватного домоволодіння. Пожежу загасили на площі 10 кв. м;

у Веселинівській громаді Вознесенського району виникли дві пожежі: у с. Веселинове горіла господарча споруда на площі 5 кв. м, у с. Покровка — житловий будинок на площі 4 кв. м.

Двічі вчора горіли транспортні засоби:

у м. Миколаєві горів Mitsubishi Pajero Sport — власник встиг вчасно виявити займання та ліквідувати його самостійно на незначній площі до прибуття підрозділу ДСНС;

у Снігурівській громаді Баштанського району за межами с. Павлівка загорівся ВАЗ-2108, його загасили вогнеборці на площі 4 кв. м.

Також учора зареєстровано пожежу кондиціонера в продуктовому магазині на незначній площі та загоряння сухої трави на відкритій території.

Загалом за добу залучалися 28 співробітників, 7 одиниць спецтехніки ДСНС, а також відділення місцевої пожежної охорони с. Покровка та Галицинівського загону МПО.

