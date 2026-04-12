11 квітня та в ніч проти 12-го на території Миколаївської області зареєстровано 7 пожеж різного характеру.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, двічі горіло в житловому секторі:

– пожежу даху господарчої будівлі загасили вогнеборці в с. Новокрасне Арбузинської ТГ Первомайського району. Площа пожежі склала 10 кв. м. Завдяки вчасно вжитим заходам вдалось вберегти від знищення вогнем житловий будинок та саму господарчу будівлю;

– горіння побутових речей в однокімнатній квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку ліквідували ДСНСівці у м. Миколаєві на площі 5 кв. м. Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів зору та дихання.

Також у Миколаєві на незначній площі загасили рятувальники пожежу сміття у підвальному приміщенні не експлуатованої будівлі. Причину займання встановлюють спеціалісти.

Два рази горіло в екосистемах. Пожежі сміття та очерету ліквідовано на відкритих територіях у Миколаївському та Первомайському районах на площах 20 кв. м та 800 кв. м відповідно.

Ймовірно через підпал горіли вхідні металопластикові двері на одному з об’єктів обласного центру. Займання оперативно ліквідували на площі 1 кв. м.

Під ранок 12 квітня рятувальників сповістили про займання легкового автомобіля ВАЗ на території приватного домоволодіння в с. Арбузинка Первомайського району. Місцеві вогнеборці загасили горіння площею 2 кв. м.

Всього до гасіння залучалось 10 одиниць спецавтомобілів та 41 чоловік особового складу також в одному епізоді працювали вогнеборці місцевої пожежної охорони «Заводське».

