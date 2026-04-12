«Сьогодні українці не лише вірять у диво, а й творять дива самі – щоденно, власноруч, своїми вчинками, роботою, мужністю, самовідданістю, силою духу.

Щоб бути разом. Триматися своїх. Вірити в Україну. Вірити одне в одного. Допоки це незмінне, зло безсиле.

Тож нехай надія та тепло Великодня поєднають серця всіх наших людей. Нехай Бог захистить тих, хто захищає нас. І бережуть небеса всіх, хто боронить наші і небо, і землю. І міцною буде воля всіх, хто бореться проти неволі».

Привітання Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської з Великоднем.