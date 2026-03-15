У неділю Тайвань повідомив про повернення масштабної діяльності китайських військово-повітряних сил навколо острова після незрозумілої відсутності понад два тижні, що викликало спекуляції в Тайбеї щодо мотивів Пекіна.

Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю територією, зазвичай щодня відправляє винищувачі, безпілотники та інші військові літаки навколо острова, з перервами, які зазвичай спричинені поганою погодою, повідомляє Reuters

Міністерство оборони Тайваню в щоденному оновленні в неділю вранці заявило, що за попередні 24 години виявило 26 китайських військових літаків, зосереджених у Тайванській протоці. Востаннє воно повідомляло про це 25 лютого, коли помітило 30 літаків після того, як заявило, що Пекін проводить чергове «спільне патрулювання бойової готовності».

З 27 лютого Тайвань не повідомляв про жодних китайських військових літаків до 7 березня, коли заявив, що помітив два літаки на крайньому південному заході Тайваню. З того часу траплялися лише спорадичні, невеликі інциденти. Китай не надав жодних пояснень щодо своїх мотивів і не відповів на подальший запит про коментарі в неділю.

Але Управління у справах Тайваню Китаю пізно в суботу розкритикувало президента Тайваню Лай Чін-де за промову того дня, в якій обговорювалося необхідність збільшення витрат на оборону та захисту демократії острова.

«Такі люди, як Лай Чін-де, не повинні помилятися; якщо вони наважаться йти на необдуманий ризик, вони викопають собі могилу», – йдеться у заяві речника управління.

Офіційні особи та експерти в Тайбеї заявили, що причини зникнення літаків можуть варіюватися від спроб Пекіна перекалібрувати свою кампанію тиску напередодні запланованого візиту президента США Дональда Трампа до Китаю 31 березня до поточної чистки головою Сі Цзіньпіном високопоставлених китайських генералів.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що хоча літаки зникли, китайські військові кораблі навколо острова залишилися, і загроза з боку Китаю не зникла.

Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет.