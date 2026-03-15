Франція запропонувала Росії долучити Європу до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. У Москві відповіли нецензурно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як повідомляє видання, у лютому радники президента Франції з національної безпеки Еммануель Бонн та Бертран Бухвальтер відвідали Москву для переговорів з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим.

За словами джерел FT, французькі чиновники наполягали, щоб Москва погодилася на те, що європейці повинні мати місце за столом переговорів.

“Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: “Вибачте, насправді ні, ми не хочемо, йдіть ви нах*й”, – розповів високопоставлений європейський дипломат.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив FT, що “європейці не хочуть допомагати мирному процесу” і коли приїхав представник Франції, він “не приніс жодних позитивних сигналів, тож справді не почув нічого позитивного”.