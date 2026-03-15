Росія та Китай допомагають Ірану різними способами, зокрема, надаючи «військову співпрацю», заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

В інтерв’ю телеканалу MS NOW у суботу Арагчі назвав Росію та Китай стратегічними партнерами Тегерана під час його війни зі США та Ізраїлем, передає Politico.

«У минулому ми мали тісну співпрацю, яка продовжується й досі, і це включає також військову співпрацю», – сказав міністр закордонних справ. Він додав, що Іран мав «хорошу співпрацю з цими країнами: політичну, економічну, навіть військову».

У п’ятницю президент США Дональд Трамп припустив, що президент Росії Володимир Путін може «трохи допомагати Ірану».

«Я думаю, і він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?» – сказав Трамп, маючи на увазі допомогу Києву для захисту від тотального вторгнення Москви.

Іран та Росія зміцнили зв’язки за останнє десятиліття у відповідь на опір США. Іран постачав Росії свої вітчизняні безпілотники Shahed, які Москва використовує для ведення війни в Україні, навіть створюючи заводи в Росії. Дві країни також висловили свою підтримку нині неіснуючому режиму Башара Асада в Сирії.

У 2021 році Іран підписав 25-річну угоду про економічну співпрацю з Пекіном, зосереджену на продажу багатих нафтових запасів Ірану для постачання Китаю.

Арагчі в суботньому інтерв’ю також торкнувся проблеми на ключовому водному шляху Ормузької протоки, яка проходить повз узбережжя Ірану та Оману і є проходом для однієї п’ятої світової нафти та газу. Напруженість у протоці призвела до зростання вартості нафти до понад 100 доларів за барель і загрожує економічними збоями в усьому світі.

Арагчі заявив, що протока закрита для танкерів і суден, що належать «нашим ворогам, тим, хто атакує нас, і їхнім союзникам». Іран обстрілює ракетами країни Перської затоки, які є основними постачальниками на світових ринках вуглеводнів.

Але він додав: «Протока не закрита. Вона закрита лише для американських, ізраїльських кораблів і танкерів, а не для інших».