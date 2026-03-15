Україна продовжить бойкотувати урочистості пов’язані з Паралімпійськими іграми-2026. Причиною такого рішення є присутність на церемонії закриття делегацій з Росії та Білорусі, яких допустили до участі у змаганнях під власними прапорами, пише Суспiльне.

Національний паралімпійський комітет України на початку Паралімпіади у повному складі проігнорував церемонію відкриття через присутність на ній росіян та білорусів. Окрім України урочистості також не відвідали представники 15 країн.

Напередодні останнього змагального дня український паралижник Григорій Вовчинський в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт відзначав, що рішення про бойкот церемонії закриття Паралімпіади прийматиметься на загальному зібранні команди.

“Ми не говорили ще про церемонію закриття, але я думаю, що позиція наша на 100% зрозуміла, бо Міжнародний паралімпійський комітет… Немає слів, що тут відбувалося. Як тут ці країни, які продовжують війну досі в Україні. Я не знаю, куди йде цей світ. У мене немає слів. Радість — це те, що нас підтримують більшість країн, і кажуть, що ми з Україною, і це нормально. Мене особисто обіймають дуже багато [людей], я з усіма спілкуюся. І моє бажання таке: я не хочу змагатися, щоб були поруч спортсмени з країн-вбивць, у мене немає бажання”.

На Паралімпійських іграх-2026 збірна України виборола 17 нагород, з яких три — “золоті”. В медальному заліку “синьо-жовті” посідають сьому сходинку.