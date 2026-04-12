На польсько-білоруському кордоні розпочалося будівництво спеціального бар’єра, мета якого – зміцнити паркан, який вже побудований.

Про це стало відомо RMF24, пише “Європейська правда”.

Qдеться про чотириметрову сітчасту огорожу вздовж технічної дороги, увінчану колючим дротом, а також додаткові витки дроту й двометрову огорожу з боку лісу, яка має захищати тварин від поранень.

Комендант Підляського відділу прикордонної служби генерал Славомір Клекотка зазначив, що будівництво загорожі стартувало одночасно у п’яти місцях, і щодня огорожа поступово подовжується. Матеріали закупила прикордонна служба, а роботи виконують військові інженерних військ.

“Ми почали з найбільш критичних для нас місць. Ми визначили їх з огляду на можливі спроби незаконного перетину кордону людьми, які намагаються потрапити до нашої країни нелегально”, – сказав він.

За словами коменданта, нова інфраструктура має уповільнити спроби нелегального перетину кордону мігрантами.

“Це дасть нам час на реакцію. Тут уже буде значно більший шанс затримати цих осіб і позбавити їх інструментів, адже все відбуватиметься вже повністю на польській території”, – додав він.

Як зазначається, загорожу планують звести вздовж усього 186-кілометрового відрізка кордону в Підляському воєводстві. Завершення будівництва заплановане на кінець весни.

