Влада Великобританії вперше позбавила підданства людину, яка народилася в країні, через її зв’язки з Росією.

Як написала британська газета The Sunday Times, у суботу, 11 квітня, йдеться про колишнього поліцейського Марка Буллена, який понад десять років служив у поліції графства Хартфордшир, передає Delfi.

Буллена було позбавлено британського паспорта за рішенням глави МВС Шабани Махмуд. В офіційному повідомленні йдеться, що цей крок прийнято “на користь суспільного блага”, а деталі справи не розкриваються з міркувань національної безпеки.

Як пише The Sunday Times, Буллен опинився у центрі уваги після того, як його зупинили в аеропорту Лутон співробітники контртерористичних служб. Чоловіка допитували близько чотирьох годин за підозрою у причетності до діяльності на користь іноземної держави. У 45-річного Буллена вилучили електронні пристрої. За його словами, під час чотиригодинного допиту його запитували про отруєння у Солсбері у 2018 році.

Відомо, що під час служби у британській поліції Буллен контактував із російськими колегами, брав участь у професійному обміні у Санкт-Петербурзі та підтримував зв’язки з російськими правоохоронними структурами. Його публікації у соціальних мережах, як зазначає видання, містять прокремлівські та антиукраїнські висловлювання.

З 2014 року Буллен проживає в Росії, де працює у сфері комунікацій футбольного клубу “Зеніт” із Санкт-Петербурга. 2022 року він отримав російське громадянство, назвавши це “виконанням мрії всього життя”. Сам Буллен заперечує будь-які правопорушення і заявляє, що не розуміє причин такого рішення британської влади.

Рішення прийнято на тлі напруженості, що зберігається між Лондоном і Москвою. Як зазначає The Sunday Times, британська влада останнім часом посилила риторику на адресу Росії, звинувачуючи її, зокрема, у розвідувальній активності та спробах дестабілізації ситуації в країні.

Позбавлення підданства у Великій Британії залишається рідкісним заходом. Раніше вона застосовувалася, зокрема, до Анни Чапман, яка у 2010 році була викрита як учасниця російської шпигунської мережі в США та втратила британський паспорт, отриманий через шлюб. У 2019 році громадянства також позбавили уродженця Афганістану, відомого як C2, якого британська влада визнала передбачуваним агентом російської військової розвідки. Як підкреслює The Sunday Times, до нагоди Буллена такі рішення в контексті зв’язків із Кремлем стосувалися або натуралізованих громадян, або іноземців, але не людей, що народилися у Великій Британії.

