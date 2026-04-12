Розчарований незговірливістю Ірану Трамп вирішив відібрати у нього інструмент шантажу – Ормузьку протоку. Свій ультиматум Трамп озвучив у своїй соцмережі.

«Отже, маємо таке: зустріч пройшла добре, більшість пунктів були погоджені, але єдиний пункт, який справді мав значення — ЯДЕРНИЙ — погоджений не був. Негайно Сполучені Штати Америки, їхній Військово-морський флот, найкращий у світі, розпочне процес БЛОКУВАННЯ будь-яких кораблів, що намагаються увійти в Ормузьку протоку або вийти з неї. У певний момент ми досягнемо принципу «УСІМ ДОЗВОЛЕНО ВХОДИТИ, УСІМ ДОЗВОЛЕНО ВИХОДИТИ», але Іран не дозволив цьому статися, просто заявляючи: «Десь там може бути міна», про яку ніхто, крім них, не знає.

ЦЕ СВІТОВИЙ ГАНТАЖ, і лідери країн, особливо Сполучених Штатів Америки, ніколи не піддадуться шантажу. Я також наказав нашому флоту шукати й перехоплювати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану. Ніхто, хто платить незаконний збір, не матиме безпечного проходу у відкритому морі.

Ми також почнемо знищувати міни, які іранці встановили в протоках.

Будь-який іранець, який відкриє по нас вогонь або по мирних суднах, БУДЕ ЗНИЩЕНИЙ!

Іран знає, краще за будь-кого, як ПРИПИНИТИ цю ситуацію, яка вже спустошила їхню країну. Їхній флот знищений, їхні повітряні сили знищені, їхня протиповітряна оборона та радари безсилі, Хомейні та більшість їхніх «лідерів» мертві — і все це через їхні ядерні амбіції.

Блокада розпочнеться найближчим часом. Інші країни долучаться до цієї блокади. Ірану не буде дозволено отримувати вигоду з цього незаконного акту ВИМАГАННЯ. Вони хочуть гроші, а ще важливіше — вони хочуть ядерну зброю. Крім того, у відповідний момент ми повністю «ЗАБЛОКОВАНІ Й ГОТОВІ», і наші збройні сили завершать те небагато, що залишилося від Ірану! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП»