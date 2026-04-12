Протягом доби поліцейські стежили за правопорядком біля кожного храму, де відбувалися святкові богослужіння. Цієї ночі порушень публічного порядку не зафіксовано.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Вчора до несення служби заступили спільні патрулі, до складу яких увійшли поліцейські, нацгвардійці та представники добровольчих формувань територіальних громад. До початку Великодніх богослужінь поліцейські, вибухотехніки і кінологи обласного главку поліції обстежили культові споруди на наявність небезпечних предметів.

Також впродовж тижня та у Провідну неділю на території області додатково будуть залучені наряди поліцейських біля кладовищ, де відбуватимуться поминальні богослужіння.

