Тегеран наразі не планує нового раунду переговорів, повідомляють іранські державні ЗМІ.

Укладенню угоди зі США в Ісламабаді Ірану завадили розбіжності щодо “двох або трьох ключових питань”. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї, передає Кореспондент.

За його словами, сторони досягли згоди з деяких питань, однак щодо інших зберігаються “розбіжності в поглядах”. Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше назвав ключовою проблемою відсутність чітких зобов’язань з боку Ірана відмовитися від ядерної зброї.

Бакаї висловив упевненість, що Іран залишатиметься на зв’язку з Пакистаном, посередником у переговорах, та з іншими “друзями в регіоні”, але не сказав, чи планує Тегеран продовжувати переговори зі США.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що Тегеран наразі не планує нового раунду переговорів.

“Не слід було очікувати, що ми зможемо досягти угоди за один раунд переговорів. Не думаю, що хтось мав такі очікування”, – сказав речник МЗС Ірану.

За інформацією ЗМІ, деякі розбіжності були пов’язані з вимогою Ірану контролювати Ормузьку протоку та небажанням відмовлятися від своїх запасів збагаченого урану.