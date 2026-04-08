Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав домовленості між США та Іраном щодо припинення вогню.

Про це міністр написав у соцмережах.

«Ми вітаємо угоду між президентом Трампом та іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану. Рішучість Америки спрацьовує. Ми вважаємо, що настав час проявити достатню рішучість, щоб змусити Москву припинити вогонь та припинити війну проти України.», — заявив Сибіга.

Нагадаємо: Стоп, напруга – Трамп погодився на припинення вогню, Іран теж. Умови обох сторін, хто на що готовий