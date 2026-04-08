Ціни на сиру нафту різко впали у вівторок ввечері, опустившись значно нижче 100 доларів за барель після того, як президент Трамп заявив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, запропоноване Пакистаном.

Це найбільше одноденне вільне падіння цін на нафту з часів війни в Перській затоці 1991 року, пише Axios.

Глобальна ціна ф’ючерсів на нафту марки Brent впала приблизно на 13% до приблизно 95 доларів за барель. Але вона все ще значно перевищує позначку приблизно 73 долари безпосередньо перед початком війни наприкінці лютого.

Ціна на нафту марки WTI, американський еталон, впала приблизно до 96 доларів за барель, що на 14 відсотків менше.

За словами Трампа, угода залежить від того, чи дозволить Іран «повне» відкриття Ормузької протоки.

Фактичне закриття водного шляху, який обслуговує близько чверті світової морської торгівлі нафтою, призвело до найбільших збоїв в історії нафтового ринку.

Міністр закордонних справ Ірану опублікував заяву від імені Вищої ради національної безпеки країни, в якій зазначив, що прохід через протоку «буде можливий завдяки координації зі Збройними силами Ірану та з належним урахуванням технічних обмежень».

Подальших подробиць щодо будь-яких обмежень не надано.

За чим ми спостерігаємо: Чи достатньо впевнені вантажовідправники у безпечному проходженні вузьким водним шляхом біля берегів Ірану, щоб відновити постачання нафти, зрідженого природного газу та інших продуктів.

Впевненість операторів суден у тому, що на них не буде нападу, «є єдиним лакмусовим папірцем для оцінки ймовірності відновлення потоків енергії», — сказав Клейтон Сейгл, аналітик з питань нафти Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Він сказав, що очікує, що оператори звернуться за дозволом до Тегерана.

«Ми дізнаємося з платформ відстеження та окремих повідомлень про пересування танкерів, чи отримають вони його», — сказав він в електронному листі. «Тож справжнє питання тут полягає в тому, чи надає Тегеран нові гарантії операторам суден, що вони будуть у безпеці, відновлюючи нормальну діяльність».

Фізичний ринок нафти залишається в хаосі після того, як виробники з Близького Сходу знизили видобуток, перекривши експортні маршрути.

За даними S&P Global Energy Platts, ціна на датовану нафту марки Brent — світовий еталон для реальних, фізичних барелів сирої нафти — досягла найвищої зафіксованої ціни в 144,42 долара. Попередній рекорд був встановлений у 2008 році в розпал фінансової кризи.

Ірак, Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Катар і Бахрейн разом припинили видобуток сирої нафти на 7,5 мільйона барелів на день у березні, причому цього місяця цей показник був вищим, згідно зі статистичним підрозділом Міністерства енергетики.