НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України.

Слідство встановило, що в грудні 2025 року, незважаючи на викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами України, підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті.

У січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру.

