Верховна Рада прийняла Закон щодо справляння військового збору (№ 15110). За проголосували 257 депутатів.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ВР України, передає Інше ТВ.

Закон передбачає продовження дії чинних положень податкового законодавства щодо військового збору на три роки, наступні за роком, в якому буде припинено воєнний стан.

Документ передбачає, що військовий збір спрямовуватиметься на забезпечення потреб Збройних Сил України.

Передбачено наступні ставки:

Фізособи – 5% від доходу.

ФОП 1, 2 та 4 груп – 10% від мінімальної з/п;

ФОП 3 групи та компанії – 1% від доходу.

Це один з необхідних «маяків» для продовження надання фінансової допомоги з боку МВФ.

Як повідомляло Інше ТВ, у січні – лютому 2026 року до загального фонду державного бюджету від платників Миколаївщини надійшло 536,1 млн грн військового збору, що на 30,6% або на 125,7 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.