Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому закон щодо об’єднання ринків електроенергії України та Європи (законопроєкт №12087-д).

Відповідне рішення прийняте на пленарному засіданні Ради у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

“За” закон авторства народних депутатів Андрія Жупанина, Андрія Геруса, Максима Хлапука та інших проголосували 245 народних обранців.

“Цей закон про те, щоб повністю синхронізувати енергосистеми України та Європи. Коли є профіцит, ми можемо безперешкодно експортувати, і навпаки, коли є дефіцит – імпортувати. В Європі є від’ємні ціни на е/е. У нас не було такого ніколи. Тож ми хочемо цим законом дозволити, щоб дешева е/е з Європи заходила в Україну”, – прокоментував перед голосування голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Грус

За словами автора законопроєкту, заступника голови комітету Андрія Жупанина, закон жодним чином не вплине на ціни е/е для населення, а його мета – поступово запровадити однакові правила на ринках.

“EUR500 млн дасть нам цей закон в рамках Ukraine Facility”, – наголосив Жупанин.

Представляючи раніше законопроєкт №12087-д на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг, Жупанин назвав його візіонерським, мета якого об’єднати ринки електроенергії України та ЄС. За його словами, після прийняття закону потрібно щонайменше 12-18 місяців на таке об’єднання. Під час пленарного засідання він назвав можливими датами об’єднання або 1 січня 2028 року, або 1 січня 2029 року, “оскільки ще потрібна низка підзаконних актів”

Насамперед Жупанин зазначив на комітеті, що закон скасовує прайс-кепи на ринку е/е.

“На ринках ЄС прайс-кепи мають радше технічний характер і не виконують функцію обмеження цін, як в Україні. Принципова позиція наших партнерів з ЄС полягала в тому, що прайс-кепи мають бути відмінені. І відмінені ще до об’єднання ринків. Це буде жестом, що Україна готова показати своє бажання йти до європейських ринків. Отже, прайс-кепи з 1 травня 2027 року будуть скасовані”, – пояснив Жупанин.

Водночас він уточнив, що національний енергорегулятор НКРЕКП “може за умови оголошення надзвичайного стану в енергетиці повертатися до обговорення ідеї прайс-кепів”. Але, за його словами, це буде не така процедура, як зараз, а можливість оперативно реагувати на критичну ситуацію в енергетиці, коли, наприклад, буде знищена якась частина генерації й неможливо зупинити зростання ціни на е/е.

Ще однією нормою, яка вводиться законом, є збереження конкурсів на нову генеруючу потужність тільки до 1 травня 2028 року.

“Наші європейські партнери розцінюють такі конкурси (коли “Укренерго” з тарифу на передачу компенсує капітальні вкладення в об’єкти генерації – ЕР) як приховану форму підтримки бізнесу державою. Тому до 1 травня 2027 року “Укренерго” матиме можливість проводити такі конкурси, як зараз, до 1 травня 2028 року буде перехідний період і будуть конкурси тільки в енергодефіцитних регіонах. І все”, – описав ситуацію Жупанин.

Крім того, закон зберігає на 10 років норму про сальдування тарифу на передачу для установок зберігання енергії, коли вони сплачують його тільки з різниці між закачаною і викачаною е/е, для тих інвесторів, які матимуть УЗЕ або технічні умови на них до 1 травня 2027 року. За словами, в іншому випадку питання сплати за тариф на передачу для УЗЕ залишається на розсуд НКРЕКП.

Голова енергокомітету Андрій Герус, коментуючи законопроєкт, зазначив як позитив, що норми вступають з часом, тому для ринку є прогнозованість.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада прийняла за основу з/п №12087-д “Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергоринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики”. Як повідомило Міністерство енергетики, відповідна законодавча пропозиція була розроблена на основі дев’яти актів енергетичного законодавства ЄС і має на меті створити необхідне законодавче підґрунтя для повної інтеграції ринку е/е України до єдиного європейського ринку на принципі взаємності.

Документ передбачає, зокрема, інтеграцію короткострокових (спотових) ринків е/е України та ЄС (market coupling) та балансуючих ринків, що означає підвищення ліквідності ринку, спрощення умов торгівлі е/е з ЄС, ефективне використання пропускної спроможності міждержавних перетинів, посилення гнучкості енергосистеми та доступ до резервів ЄС.

Також проєкт закону передбачає додаткові механізми захисту прав споживачів та посилення їхньої ролі на ринку шляхом збільшення прозорості умов постачання і запровадження інструментів порівняння пропозицій постачальників, а також створення умов для долучення споживачів до участі в інших сегментах ринку, зокрема ринку допоміжних послуг.

У відомстві зазначили, що ухвалення документу у цілому дозволить забезпечити синхронізацію ринків електроенергії на початку 2027 року.